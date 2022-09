Cremonese-Lazio, Sarri: “Fatico a capire queste cadute, mi sono incazzato”

Prima della partita tra Cremonese e Lazio l’allenatore dei biancocelesti ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Quello che si è detto non lo so, io penso solo al bene della mia squadra. Ho vissuto il match di giovedì da incazzao. Fatico a capire perché caschiamo in certe partite mentalità quando giochiamo dopo 3 giorni. Riscattarmi non mi piace, perché vuol dire che abbiamo fatto una cazzata. Voglio vedere che i giocatori hanno capito che non dobbiamo fare quelle prestazioni e vorrei vedere questo oggi da loro. Alvini? E’ un amico da 20 anni quindi parla bene di me perché siamo amici”.

