La Lazio cala il poker a Cremona, l’esultanza dei calciatori sui social – FOTO

Dopo lo splendido successo della Lazio, arrivato con il risultato di 0-4, il tecnico della Cremonese Massimiliano Alvini ha commentato così la sconfitta ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole:

“Abbiamo fatto una brutta partita sotto tutti i punti di vista: quando giochi così è giusto che tu perda. Non abbiamo fatto nulla di ciò che sappiamo fare, quando succede ti devi dare delle spiegazioni. E’ la prima volta che succede, non c’era nessun segnale. Bruttissima partita, la sconfitta è meritata. Quando non fai nulla di ciò che prepari, senza aggredire o senza andarli a prendere, è giusto che tu perda, perchè non hai vuto il coraggio di fare la partita che potevi fare“.

