PAGELLE – Immobile torna King Ciro, finalmente prima rete per Milinkovic. Porta blindata con Provedel

Provedel 6,5 – La difesa si oppone a qualunque tentativo della Cremonese, il portierone biancoceleste deve aspettare la ripresa per mettersi in ms fare una parata su una rovesciata di Valeri. Perfetto palla al piede e nelle uscite alte.

Hysaj 6,5 – Sa che può soffrire la rapidità di Valeri per cui si limita soprattutto a non lasciare scoperta la sua zona di competenza. Buone diagonali nella ripresa dove non bada troppo all’estetica spazzando il pallone.

Casale 6,5 – Seconda consecutiva dal primo minuti in campionato e seconda buona partita per l’ex centrale dell’Hellas. Un giallo rimediato per un fallo su Dessers e un fastidio muscolare che lo ha fatto uscire in anticipo per evitare danni.

Dal 57′ Romagnoli 6 – Mezzora di ordinaria amministrazione quando la partita era ormai archiviata.

Patric 7 – Gioca con la serenità del veterano senza mai sbagliare un intervento. Lo spagnolo ormai ha una padronanza incredibile che lo fanno sembrare un centrale navigato, guida il reparto e non soffre mai Dessers e Okereke.

Dal 78′ Gila SV

Marusic 6,5 – Stesso discorso fatto per Hysaj, bada all’ordine e alla pulizia contro Sernicola che prova a impensierirlo.

Milinkovic 7,5 – Con una visione mistica vede il corridoio con cui mette in porta Immobile per il vantaggio, bravo a seguire l’azione per fare il gol più brutto della sua carriera. Non sbaglia mai un movimento o un tocco.

Dal 78′ Basic SV

Cataldi 6,5 – Soffre nei minuti iniziali il dinamismo dei padroni di casa, cresce col passare dei minuti smistando palloni con serenità e precisione.

Vecino 6,5 – E’ in campo per schermare la difesa e occupare l’area avversaria con i suoi continui inserimenti. Prestazione di sostanza per l’uruguaiano.

Dal 66′ Luis Alberto 6,5 – Il primo pallone toccato è col tacco per avviare l’azione del 4-0.

Felipe Anderson 6,5 – Alterna ottime giocate a momenti di poca lucidità. Davanti la porta preferisce regalare la tripletta a Immobile che probabilmente non si aspettava il regalo.

Immobile 8 – Al primo affondo sfila alle spalle di Chiriches e torna al gol, raddoppia dal dischetto dopo essersi procurato il rigore. Può fare la tripletta ma si divora in più occasioni l’opportunità, si consola con l’assist per Pedro.

Zaccagni 7 – Recuperato in extremis, in questo momento è un fattore per questa squadra. Salta l’uomo con estrema facilità, crea superiorità in area e sfiora il gol.

Dal 57′ Pedro 7 – All’ennesimo scatto arriva finalmente il pallone buono da buttare alle spalle di Radu e festeggiare lo 0-4.

All. Sarri 7 – Non c’è mai stata partita contro una Cremonese che ha creato parecchi grattacapi ai suoi avversari in questo inizio di stagione. Tre punti che fanno vivere una sosta serena e con una classifica ottima.

