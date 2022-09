Serie A, l’Inter crolla contro l’Udinese che ora è prima in classifica

Il terzo gol della Lazio contro la Cremonese porta la firma di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista, però, ha esultato in modo inaspettato: dopo esser andato a festeggiare con la panchina, si è fatto passare un ciuccio rosa e l’ha messo in bocca guardando la telecamera. Ciò significa che Milinkovic sta per diventare papà. Già si sospettava negli scorsi mesi vedendo la compagna Nataljia che pubblicava le foto su Instagram coprendosi il ventre o tagliando le foto per non far vedere le rotondità, ma adesso è arrivata la conferma. Congratulazioni!

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: