Buon compleanno, Tommaso Rocchi: l’ex attaccante biancoceleste compie 45 anni

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. DA QUI SCARICA LA NOSTRA APP. PER SEMPRE GRATIS

L’ex attaccante biancoceleste Tommaso Rocchi spegne oggi 45 candeline. Nato a Venezia, il 19 settembre del 1977, arrivato a Roma ha collezionato record: con 105 complessive in 293 presenze con la maglia della Lazio è sesto tra i migliori realizzatori di sempre della società capitolina. E’ approdato a Formello nel 2004 e dal 2008 al 2013 ha indossato la fascia da capitano . Una volta appesi gli scarpini al chiodo, ha iniziato la sua carriera da allenatore proprio nelle giovanili della Lazio , fino ad arrivare sulla panchina dell’Under 18. Ad uno dei giocatori più amati dal popolo laziale, tanti auguri di buon compleanno .

Continue Reading

Advertisement