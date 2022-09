Cremonese-Lazio, ecco l’MVP della sfida scelto dai lettori di Laziopress.it

HAI UNA POLIZZA RC AUTO O MOTO IN SCADENZA? CLICCA QUI E SCRIVI LA TUA TARGA SU WHATSAPP. CONFRONTEREMO 8 COMPAGNIE ASSICURATIVE PER TROVARE LA MIGLIORE. PAGAMENTI MENSILI (previa aut. bancaria)

La Lazio si rialza dopo la brutta figura fatta giovedì in Europa. Il 5-1 arrivato contro il Midtjylland in trasferta ha lasciato spiazzati i tifosi, che non si aspettavano un tale tracollo contro una formazione nettamente inferiore. I giocatori a fine partita, sono stati richiamati dai sostenitori arrivati fino in Danimarca per assistere a quella brutta prestazione, chiedendo una reazione immediata contro la Cremonese. Gli uomini di Sarri ieri hanno risposto subito sul campo, rifilando un netto 4-0 alla squadra neopromossa. Un risultato che scaccia tutti i malumori generati dopo la sfida europea, e segna un nuovo inizio. IN merito a questa reazione, la Società biancoceleste ha lanciato un messaggio alla squadra e ai propri tifosi, con lo slogan: “Mai mollare”, su propri canali social ufficiali.

Di seguito il video condiviso dalla Lazio:

