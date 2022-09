Atalanta, operato un titolare: salterà la Lazio

HAI UNA POLIZZA RC AUTO O MOTO IN SCADENZA? CLICCA QUI E SCRIVI LA TUA TARGA SU WHATSAPP. CONFRONTEREMO 8 COMPAGNIE ASSICURATIVE PER TROVARE LA MIGLIORE. PAGAMENTI MENSILI (previa aut. bancaria)

A seguito del match dell’Olimpico contro la Roma, l’Atalanta ha perso Juan Musso, che in occasione di uno scontro nel primo tempo ha dovuto lasciare il campo. Il portiere argentino si è operato, come comunicato dalla stessa società bergamasca:

“Juan Musso è stato sottoposto ad intervento di riduzione e contenzione con placche e viti di frattura scomposta del complesso orbitario/mascellare di destra. L’ intervento, effettuato presso la clinica Villa Stuart di Roma ed eseguito dal Prof. Bruno Andrea Pesucci e dal Dott. Vincenzo Marcelli, è perfettamente riuscito. Intanto per i nerazzurri è stato un lunedì di riposo dopo il successo dell’Olimpico sulla Roma. Gli allenamenti riprenderanno domani, martedì 20 settembre, al Centro Bortolotti di Zingonia con una seduta pomeridiana a porte chiuse“.

Il portiere argentino salterà la Lazio, con il match tra l’Atalanta e i biancocelesti che andrà in scena il 23 ottobre.

