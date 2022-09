Gran Galà del Calcio, Luis Alberto candidato al “Goal dell’anno”: ecco come votarlo

HAI UNA POLIZZA RC AUTO O MOTO IN SCADENZA? CLICCA QUI E SCRIVI LA TUA TARGA SU WHATSAPP. CONFRONTEREMO 8 COMPAGNIE ASSICURATIVE PER TROVARE LA MIGLIORE. PAGAMENTI MENSILI (previa aut. bancaria)

Mario Gila ieri ha sostenuto il suo primo allenamento con la Spagna U21. Non è nuovo alle convocazioni in Nazionale in quanto in passato è già stato convocato con gli U19. Il difensore ha postato una foto dell’allenamento su instagram scrivendo: “Buone sensazioni al primo allenamento con la @sefutbol Under 21! Molto felice di poter godere di questa esperienza. Andiamo a prenderne ancora. 🤙🏻🇪🇸”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GILA (@mario_gila4)

