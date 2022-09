Nazionale, alle 11 diretta social con Provedel e Vicario per lo show “Azzurri Live”

HAI UNA POLIZZA RC AUTO O MOTO IN SCADENZA? CLICCA QUI E SCRIVI LA TUA TARGA SU WHATSAPP. CONFRONTEREMO 8 COMPAGNIE ASSICURATIVE PER TROVARE LA MIGLIORE. PAGAMENTI MENSILI (previa aut. bancaria)

Come annunciato su Instagram dalla pagina ufficiale della Nazionale Italiana, questa mattina alle 11.00 sarà inaugurata la rubrica “Azzurri Live”, con i calciatori della Nazionale che interverranno in diretta social per rispondere alle domande dei sostenitori. Ivan Provedel e Guglielmo Vicario saranno i primi ospiti dello show e sarà possibile far loro delle domande proprio attraverso i commenti al post.

