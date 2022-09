Serie A: la doppietta con la Cremonese rilancia Immobile, in quota il laziale punta allo scettro dei bomber

HAI UNA POLIZZA RC AUTO O MOTO IN SCADENZA? CLICCA QUI E SCRIVI LA TUA TARGA SU WHATSAPP. CONFRONTEREMO 8 COMPAGNIE ASSICURATIVE PER TROVARE LA MIGLIORE. PAGAMENTI MENSILI (previa aut. bancaria)

ROMA – La prima doppietta stagionale segnata da Ciro Immobile permette al capitano laziale di raggiungere quota 5 reti in campionato e portarsi a meno uno dall’attuale capocannoniere, Marko Arnautovic, a digiuno nell’ultimo match del suo Bologna. I due gol siglati allo “Zini” , però, valgono non solo tre punti ai biancoceleste, ma anche il primo posto solitaria nella lavagna Olybet.it per il trono dei bomber. Il secondo successo consecutivo nella classifica dedicata ai goleador di Immobile si gioca a 3,50, in leggero vantaggio su Dusan Vlahovic, offerto a 4, e ancora a secco a Monza dopo i 4 gol segnati nelle prime quattro di campionato. Alle loro spalle si piazza Romelu Lukaku, ancora out per infortunio, a 7, seguito dal suo compagno di reparto Lautaro Martinez proposto a 8,50. Sale invece a 9,50 il possibile successo dall’attuale leader Marko Arnautovic, mentre si affaccia tra i favoriti, in quota a 10, Olivier Giroud, a segno da tre match di campionato consecutivi. RED/Agipro

