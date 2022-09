FORMELLO – Differenziato per Patric. La prossima settimana nuovi controlli per Lazzari

HAI UNA POLIZZA RC AUTO O MOTO IN SCADENZA? CLICCA QUI E SCRIVI LA TUA TARGA SU WHATSAPP. CONFRONTEREMO 8 COMPAGNIE ASSICURATIVE PER TROVARE LA MIGLIORE. PAGAMENTI MENSILI (previa aut. bancaria)

Dopo i giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri al gruppo biancoceleste, nel pomeriggio la squadra è tornata ad allenarsi a Formello, orfana degli otto giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Chiaramente assente Manuel Lazzari, che ha effettuato in giornata dei controlli strumentali in Paideia ed è attualmente in dubbio per la prossima sfida di campionato contro lo Spezia: effettuerà nuovi controlli la prossima settimana. A Formello invece Patric ha svolto lavoro differenziato, sempre per il vecchio problema legato al ginocchio. Domani i biancocelesti torneranno ad allenarsi nel pomeriggio a partire dalle 16:00.

