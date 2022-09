Liverani: “Un ringraziamento a coloro che ci sono vicini in questo momento”

HAI UNA POLIZZA RC AUTO O MOTO IN SCADENZA? CLICCA QUI E SCRIVI LA TUA TARGA SU WHATSAPP. CONFRONTEREMO 8 COMPAGNIE ASSICURATIVE PER TROVARE LA MIGLIORE. PAGAMENTI MENSILI (previa aut. bancaria)

Dopo la tragedia che ha colpito l’ex giocatore della Lazio Fabio Liverani, il centrocampista ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram in cui ha ringraziato tutti coloro che gli sono vicini in questo momento difficile, chiedendo per chi volesse di fare una donazione per aiutare l’IFO e sostenere così il progetto che porterà avanti la famiglia in memoria della donna scomparsa. “Un ringraziamento a tutti quelli che ci sono vicini in questo momento.

Saluteremo Federica Giovedì 22 settembre alle ore 11:00. Le esequie si terranno presso la Chiesa di San Giuseppe Cafasso in Via Camillo Manfroni, a Roma. Federica ha espresso il desiderio di aiutare IFO, la struttura che ha offerto a lei e alla nostra famiglia un supporto tanto prezioso e importante. Per chi lo desiderasse, vi chiediamo di effettuare un bonifico alle seguenti coordinate bancarie. Sarà cura delle famiglie Frangipane e Liverani approntare un progetto di solidarietà in memoria della nostra amata Federica.

Emiliano Frangipane

IT88F3608105138269349369480

Causale: Per IFO Medicina Oncologica in memoria di Federica Frangipane

IFO è una organizzazione che sin dal 1939 promuove processi di accoglienza e umanizzazione delle cure anche grazie al “percorso oncologico” avviato negli ambulatori di oncologia medica: la missione è ridisegnare l’organizzazione attorno alle esigenze del paziente e dei suoi familiari, partendo dall’informazione fino all’accoglienza, all’orientamento e alla dimissione” è quanto scritto dall’allenatore ed ex giocatore.

Diversi i commenti sotto il post, tra cui anche ex compagni ai tempi della Lazio: tra questi Bernardo Corradi, Luciano Zauri, Ousmane Dabo e Fernando Couto.

