22 settembre 2010: 12 anni fa il primo volo dell’aquila Olympia

Esattamente 12 anni fa, il 22 settembre del 2010, la Lazio di Reja sfidava il Milan allo stadio Olimpico per la quarta giornata di Serie A. Fu un match memorabile perché per la prima volta ci fu il volo dell’aquila prima della partita. L’aquila si chiamava Dulcinea e diede vita a ciò che avevano pensato i 9 soci fondatori; da quel momento, ogni partita in casa, tranne rarissime eccezioni, è stata deliziata dal suo volo. In seguito, l’aquila fu ribattezzata Olympia dai tifosi, diventando famosa in tutto il mondo calcistico e non.

