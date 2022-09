Il Messaggero| Immobile: “Scudetto? Un pensiero fisso”. Difficile la presenza di Lazzari con lo Spezia

HAI UNA POLIZZA RC AUTO O MOTO IN SCADENZA? CLICCA QUI E SCRIVI LA TUA TARGA SU WHATSAPP. CONFRONTEREMO 8 COMPAGNIE ASSICURATIVE PER TROVARE LA MIGLIORE. PAGAMENTI MENSILI (previa aut. bancaria)

Ciro Immobile è un bomber senza tempo, crede fermamente che la sua Lazio possa raggiungere obiettivi molto importanti. “Scudetto? Ogni anno ho questo pensiero fisso quando inizio il ritiro”. I biancocelesti stanno lavorando e crescendo con Sarri, il percorso tracciato è quello giusto. Sarri si affida a Ciro, che incarna il motto della Lazio. Non molla mai. Di certo non avrebbe lasciato gli Azzurri senza una punta di riferimento. Scarpa d’oro, con 187 gol a un passo da Signori, Giardino e Del Piero al nono posto nella storia dei centravanti del nostro campionato. In totale ha segnato 19 reti da gennaio scorso. Ogni 109′ un timbro, solo Mbappè (26), Lewandowski (24) e Haaland (20) hanno fatto meglio. “Assurdo essere accreditato come l’attaccante della mancata qualificazione in Qatar e non quello della vittoria dell’Europeo”. Leader, bomber e ormai anche dirigente della Lazio.

Lazzari ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite della coscia destra, difficilmente verrà rischiato al rientro della sosta contro lo Spezia. Dopo due giorni di riposo, ieri a Formello è iniziata la ripresa: Casale è affaticato e Patric non è al meglio.

Il Messaggero

