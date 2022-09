Il Tempo| Zaccagni: deluso per la Nazionale, soddisfatto per la Lazio. Gli abbonamenti hanno superato quota 26.000

HAI UNA POLIZZA RC AUTO O MOTO IN SCADENZA? CLICCA QUI E SCRIVI LA TUA TARGA SU WHATSAPP. CONFRONTEREMO 8 COMPAGNIE ASSICURATIVE PER TROVARE LA MIGLIORE. PAGAMENTI MENSILI (previa aut. bancaria)

Deluso per l’Italia, soddisfatto per la Lazio, felice per la vita privata. Non sono bastate le ottime prestazioni con la Lazio per strappare una convocazione dal ct Mancini. Sarri ha apprezzato la sua disponibilità nel momento del bisogno, come ha fatto a Cremona, raggiungendo i compagni anche con un infortunio appena lasciato alle spalle. Zaccagni si è integrato ormai negli schemi del mister strappando un posto da titolare a Pedro, penalizzato dai continui stop fisici. Il numero 20 della Lazio è molto partecipe anche in fase difensiva, è divenuto un punto fermo dei biancocelesti. La mancata convocazione in Nazionale gli permetterà di recuperare al meglio dal leggero infortunio rimediato in campionato, così da farsi trovare pronto alla ripresa.

Lazzari è in forte dubbio per il match contro lo Spezia. Ieri la ripresa senza otto nazionali al centro sportivo di Formello (differenziato per Patric, a parte Pedro, Basic e Zaccagni), mentre gli abbonamenti hanno superato quota 26.000 (si chiude la campagna domani alle 12).

Il Tempo

