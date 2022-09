Italia-Inghilterra, Mancini: “Ci aspettano partite difficili in un momento altrettanto complicato. Chi è qui è motivato”

L’ex calciatore della Lazio Giuliano Giannichedda, ha parlato dell’andamento stagionale dei biancocelesti, della Nazionale e del settore giovanile italiano.

Queste le sue parole:

“Sicuramente è una Lazio Sarriana, poi ovviamente tutto dipende molto dai giocatori a disposizione. Milinkovic e Immobile sono le due pedine fondamentali, poi nel resto della rosa di è fatta una sorta di rivoluzione. Comunque per me la Lazio può lottare tra le prime 4 posizioni, dando fastidio alle prime della classe. Dopo Inter, Milan e Napoli i biancocelesti possono dar fastidio.

Nazionale? Riscontriamo molti problemi a livello giovanile. Al di là dell’Europeo vinto, il fatto che abbiamo a disposizione così pochi giocatori è preoccupante. Ci sono giovani italiani molto bravi, ma bisogna approfondire meglio sulla questione investendo sulle infrastrutture e sugli staff. In Europa esordiscono nei messimi campionati ragazzi dai 16 ai 18 anni, mentre noi consideriamo giovani giocatori di 22 anni. Bisogna che i vari mister di Serie A inizino a farli giocare di più. La Lazio sta investendo bene sui giovani, tenendo anche i giocatori migliori da cui possono imparare tanto. Per me Casale è un buon giocatore e può fare moto bene sia con Sarri sia in un futuro con la Nazionale.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: