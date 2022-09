Italia Under 21, avvio da incubo contro l’Inghilterra: espulso Rovella sul finale

La squadra di Nicolato sconfitta nell’amichevole a Pescara.

Test per l’Italia Under 21 che, in vista dell’Europeo di giugno, subisce gol nei primi minuti di gioco: Brewster segna su rigore e raddoppia al 5′ minuto della gara. Gli azzurrini non sono stati in grado di reagire ed evitare la sconfitta dopo gli 11 risultati positivi di fila; nel finale l’Inghilterra cambia otto giocatori, ma regge comunque l’urto e le speranze azzurre si spengono all’86’, quando Rovella prende la seconda ammonizione e viene espulso: la partita finisce 2-0 per gli inglesi.

