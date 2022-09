Buon compleanno Gabriele Sandri: il tifoso della Lazio avrebbe compiuto 41 anni

Assenza a sorpresa tra gli azzurri. Questa sera alle 20.45 a San Siro si giocherà Italia-Inghilterra e, contro ogni pronostico, non sarà Immobile a guidare l’attacco. Anzi, non siederà neanche in panchina. Come riporta tuttomercatoweb.com, nella lista dei 23 convocati da Mancini per il match di questa sera, infatti, non figura il nome del centravanti della Lazio, che quindi si accomoderà in panchina. Non solo Immobile, però: a non essere inseriti nella lista sono stati anche Provedel e Cancellieri, oltre a Mazzocchi, Gatti e Tonali infortunato.

