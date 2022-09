Mancini su Immobile: “Non sta malissimo ma non vogliamo rischiaro. Speriamo per l’Ungheria”

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Lorenzo Capone, numero uno di Binance in Italia e uno dei massimi esperti a livello nazionale. I temi trattati sono tanti, dai rapporti con le società a partire dalla partnership con la Lazio, dell’approccio dei calciatori al mondo crypto, del futuro e delle tante prospettive che questo binomio potrà regalare. Queste le sue parole su come si interconnette Binance con il mondo del calcio: “Il tifoso di avvicina alle crypto e a Binance in vari modi. Il primo è incuriosendosi di sua sponte. Il modo non organico sono gli strumenti nati da un anno e mezzo a questa parte: il tifoso della Lazio, con cui abbiamo una partnership, si incuriosisce al Lazio Fan Token, inizia a entrare nell’ecosistema, vede le utilities che gli concede. Da lì hai accesso a benefit verso il club in quanto tifoso ed è un modo per avvicinarti al settore… E da lì scopri Etherium, Bitcoin e tutte le altre realità. Calciatori? Il primo che ho conosciuto è stato Lucas Leiva, ci sentiamo ancora. Uno che mi ha stupito è stato Ciro Immobile: si è informato, gli ho detto di studiare delle cose, dei temi, delle metodologie. Gli diedi da studiare un metodo in particolare e la volta dopo sapeva tutto a memoria dalla A alla Z. Poi Alessandro Florenzi: abbiamo anche un gruppo dove parliamo delle novità del mondo, c’è Lorenzo Pellegrini e insieme parliamo di un mondo nuovo, affascinante”.

Infine, Lorenzo Capone ha continuato parlando di come nascono queste connessioni e la partnership con la Lazio: “Coi ragazzi nasce tutto dal marketing con la Lazio, ci troviamo a Formello e lì nascono i gruppi di cui sopra. Una cosa che ricordo con piacere è che con Ciro, durante una cena insieme, dove c’era anche Lorenzo Pellegrini, abbiamo parlato di Metaverso. Della piega che può prendere il settore con questa nuova tecnologia. Ho raccolto il punto di vista, da calciatori professionisti, che porterò nel settore. La Lazio è stata la prima italiana, che ha dato inizio alle danze con altri due club, poi il Porto e il Santos. L’idea è avere una partnership ampia, dal main sponsor fino al deal sul fan token. Il deal è completo e complesso: l’obiettivo è massimizzare la partnership con loro, avere nuove idee.

Togliere i biglietti di carta e trasformarli in biglietti NFT. La struttura Lazio, come azienda, in questo è veramente recettiva. In Lotito ho trovato un imprenditore serio e visionario”.

