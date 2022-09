Sturm Graz-Lazio, informazioni sulla vendita dei tagliandi

La S.S. Lazio comunica che da oggi 23 settembre verranno messi in vendita i tagliandi per la trasferta della gara di Uefa Europa League Sturm Graz – Lazio di giovedi 6 ottobre ore 18:45.

Queste le modalità della vendita dei tagliandi:

DALLE ORE 18:00 DI VENERDI 23 SETTEMBRE FINO ALLE 10:00 DI MARTEDI 4 OTTOBRE.

L’acquisto sarà possibile solo on line tramite il sito Vivaticket.

Il sistema on line emetterà un voucher personalizzato con il quale si potrà ritirare il biglietto di ingresso stadio presso uno dei Lazio Style 1900 indicato al momento dell’acquisto.

Limite di vendita: nessun limite.

Per ritirare il biglietto di ingresso stadio presso il lazio style scelto nel momento dell’acquisto, oltre al voucher acquistato on-line, sarà necessario presentare in visione il proprio documento di identità in originale.

– Settore Ospiti blocco 27 – Prezzo: € 17 (al costo dei tagliandi verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,30 %)

fonte sslazio.it

