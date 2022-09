Il 24 settembre 1958 il primo trofeo biancoceleste. Il ricordo della Lazio – FOTO

Il neo acquisto biancoceleste Mario Gila è stato convocato dalla Spagna Under 21, e ieri ha debuttato nella vittoria spagnola sul campo della Romania, arrivata per 1-4. Ecco il commento del difensore della Lazio: “Molto contento per il debutto con la Spagna Under -21! Realizzare sogni passo dopo passo. 😁🇪🇸 Buona vittoria della squadra contro la Romania 🇷🇴. Pensando già alla partita di martedì contro la Norvegia 🇳🇴”.

