Immobile a rischio per Ungheria-Italia: domani mattina verrà presa la decisione definitiva

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, gli azzurri scesi in campo ieri sera a San Siro hanno svolto un lavoro di recupero in acqua, Immobile invece ha continuato con il lavoro differenziato. L’attaccante biancoceleste vuole esserci a tutti i costi nella prossima sfida degli azzurri in Nations League. La scelta definitiva riguardo la sua presenza verrà presa domani mattina, prima della partenza per Budapest. A seguito della fine dell’allenamento di questa mattina i calciatori potranno tornare presso il loro Comune di residenza per esercitare il diritto al voto. Domani la squadra ripartirà da Roma Fiumicino e farà scalo a Milano Malpensa, direzione Budapest.

