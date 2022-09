Lazio Under 17, vittoria dei biancocelesti sul campo del Bari: il tabellino

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, la Fondazione S.S. Lazio 1900 ha comunicato l’iniziativa che andrà in scena mercoledì 28 settembre alle ore 17:00. Si tratta dell’inaugurazione dell’Area verde intitolata a Luigi Bigiarelli, ovviamente a Piazza della Libertà, dove ci sarà anche lo svelamento di targa.

Di seguito il comunicato congiunto assieme a Società Sportiva Lazio, S.S. Lazio e Lazio Club Campidoglio:

“Tutto pronto per l’intitolazione dell’area verde di Piazza della Libertà a Luigi Bigiarelli, nostro ideatore e fondatore: mercoledì 28 settembre alle 17,00, rappresentanti di Roma Capitale, della Società Sportiva Lazio e della Fondazione S.S. Lazio 1900 sveleranno la nuova targa.

Una iniziativa fortemente voluta e promossa dalla Fondazione S.S. Lazio 1900, e portata avanti grazie al lavoro unanime dei consiglieri di Roma Capitale.

Quando nella Roma di fine ‘800 lanciò l’ideale dello “sport per tutti”, Luigi Bigiarelli non poteva di certo prevedere che sarebbe scaturita da quella scintilla un ideale così grande e duraturo chiamato Lazio, che ha abbracciato nella storia centinaia di migliaia di atleti, tecnici e dirigenti in decine di discipline e milioni di appassionati nei 5 continenti.

E non è un caso che l’intitolazione dell’area verde ad un campione dello sport che si mosse fra Roma, Parigi e Bruxelles come Luigi Bigiarelli avvenga durante la Settimana europea dello Sport (23- 30 settembre) promossa dalla Commissione Europea per incoraggiare stili di vita sani e sostenibili e la cultura dell’inclusione sociale tramite l’attività sportiva.

Anche quest’anno, infatti, la Fondazione S.S. Lazio 1900 è stata selezionata da Sport e Salute nei progetti della Settimana Europea dello Sport per promuovere i valori dell’attività fisica intergenerazionale abbinata alla cura e all’attenzione del verde.

“Il connubio tra Bigiarelli e l’area verde è particolarmente adatto, dato che le piante donano ossigeno e bellezza alla piazza – le parole della Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 Gabriella Bascelli – e soprattutto crescono dopo la semina portando frutti. Speriamo che crescano rigogliosi e fioriscano come i nostri progetti utili a dare risposte ai bisogni sociali, proprio come fecero i fondatori di Piazza della Libertà, pionieri dello Sport per tutti”.

“La fondazione della Lazio ad opera di Luigi Bigiarelli e di altri otto ragazzi romani resta forse la più bella favola del Novecento vissuta a Roma – le parole del Presidente Antonio Buccioni – ed è per questo che la intitolazione dell’area verde di Piazza della Libertà rappresenta un doveroso riconoscimento che coniuga l’attenzione delle Istituzioni alla travolgente passione del popolo biancoceleste”

“E’ meraviglioso constatare come la Lazio sia un corpo sociale vivo, che 122 anni dopo la sua nascita, si riunisce nell’unità delle sue componenti ad omaggiare il proprio padre fondatore – le parole del Presidente Lotito – nel cuore della città di Roma, dove siamo nati. Proprio lo spirito dei fondatori dovrà essere la stella polare per intraprendere sempre più iniziative congiunte come famiglia biancoceleste unita.”

“Intitolare il giardino di Piazza della Libertà a Luigi Bigiarelli, l’ideatore e il principale fondatore della Società Sportiva Lazio – le parole del Lazio club Campidoglio– è il giusto riconoscimento per aver dato inizio a quel sogno che dà a Roma l’onore di essere la sede della più antica e grande polisportiva d’Europa.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: