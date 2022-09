Lazio, Tommaso Maestrelli sarà ricordato in Campidoglio a 100 anni dalla nascita

In Serie A le squadre sono oggi sempre più formate da un’alta percentuale di calciatori stranieri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tempo di gioco affidato ad essi nel massimo campionato italiano è molto. In cima a questa classifica per minutaggio concesso a calciatori stranieri troviamo il Torino, seguito dallo Spezia. La Lazio invece, in questa classifica, è nei posti più bassi, infatti la “formazione titolare-tipo” di Sarri vede la presenza di sei calciatori di nazionalità italiana, anche se la rosa è formata da molti più giocatori stranieri. Il Monza invece è la squadra che lascia più spazio ai calciatori italiani.

