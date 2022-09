DAZN acquista Eleven: sarà possibile seguire la Lazio Women

Un’altra risonanza, stavolta alla Paideia International Hospital per verificare l’evoluzione dell’edema alla coscia che tormenta Immobile da giovedì pomeriggio. Ciro non sta bene, deve aspettare almeno fino a venerdì poi si valuterà se rischiarlo domenica contro lo Spezia. Il problema non è grave ma non va sottovalutato, c’è anche un’ipotesi panchina oltre a quella del ritorno in extremis per non lasciare sola la squadra in un momento fondamentale della stagione. In ogni caso Sarri deve cominciare a pensare all’alternativa nel caso per il capitano fosse scelta una linea conservativa. Nella passata stagione, dopo qualche tentativo fallito con Pedro, era stato Felipe Anderson ad agire da punta centrale ma a luglio è stato acquistato Cancellieri per essere il cambio di Ciro. Il giovane ex veronese è reduce da due tribune con l’Italia ma spera di avere finalmente una possibilità di partire dall’inizio dopo tanti spezzoni a gara iniziata.

Saranno loro due a giocarsi il posto con Cancellieri favorito proprio per la scelta fatta la scorsa estate investendo quasi nove milioni per acquistare il talento romano. Inoltre, lasciando Felipe Anderson nel suo ruolo naturale sulla fascia il tecnico toscano cambierebbe solo un elemento del suo tridente più collaudato quello che prevede il brasiliano, Ciro e Zaccagni. Mancano ancora cinque giorni allo Spezia, ci sono ancora speranze di recuperare Ciro, Sarri studia le alternative, Cancellieri sogna una domenica da titolare all’Olimpico.

Oggi la ripresa a Formello, Sarri spera di non avere altre notizie negative dopo aver perso Casale e Immobile incerottato. Da verificare anche le condizioni di Lazzari che potrebbe a sorpresa rientrare tra i convocati se avesse il via libera per tornare ad allenarsi. Per il resto, si attende il ritorno dei nazionali per cominciare a pensare al prossimo impegno in campionato. Intanto è partita ieri la vendita dei tagliandi per Lazio-Spezia con una novità. È prevista una promozione che riguarda la sfida contro i liguri, ma anche le due successive in casa contro Udinese (16 ottobre) e Salernitana (30 ottobre). Tutti i non abbonati che acquisteranno il biglietto per domenica avranno diritto a uno sconto per la sfida contro i friulani e, se approfitteranno di questa occasione, potranno acquistare a tariffa ridotta anche il tagliando per la partita contro i campani. Esauriti curva e distinti Nord sono in vendita solo i distinti Sud e la curva Maestrelli oltre alla tribune. Chi approfitterà della promozione andrà a pagare 57 euro invece di 75 secondo i prezzi convenzionali. Dopo aver raggiunto 26.194 abbonati, la Lazio spera di avvicinare le 40.000 presenze anche nelle prossime tre partite di campionato in casa. Il Tempo\Luigi Salomone

