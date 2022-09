FORMELLO – Sarri ritrova quattro nazionali. Lazzari pronto al rientro

Dopo i due giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri, il gruppo biancoceleste è tornato a lavorare a Formello nel pomeriggio. Gli assenti per infortunio restano Immobile, Casale e Lazzari, assieme agli altri tre calciatori assenti per i rispettivi impegni con le proprie nazionali: Vecino, Gila e Hysaj. Sono invece tornati alla base Provedel, Marusic, Milinkovic-Savic e Cancellieri. Dopo l’iniziale attivazione sul campo adiacente, gli uomini di Sarri hanno svolto un lavoro atletico intervallato da vari circuiti tecnici. Successivamente è stato il momento della partitella a campo ridotto, che ha chiuso la seduta odierna. La novità del giorno riguarda le condizioni di Manuel Lazzari, con il terzino che a meno di clamorose sorprese tornerà in gruppo questo giovedì. La squadra tornerà a lavorare a Formello nel pomeriggio di domani.

