Compleanno Mago, gli auguri di Zaccagni

La prudenza e, nel caso di Immobile, anche le polemiche d’Italia spingerebbero la Lazio a preservarli contro lo Spezia. Eppure Ciro e Lazzari vogliono esserci domenica. Il bomber continua ad assicurare di non sentire dolore, di non avere nulla,ma lo staffmedico biancoceleste conferma l’edema, addirittura alla Nazionale parla di una lesioncina all’adduttore della coscia destra. Gli ulteriori esami di domani diranno la verità. Quelli già svolti da Lazzari confermano invece una guarigione quasi completa: il terzino fra oggi e domani farà un provino con la squadra, poi Sarri deciderà se farlo giocare o rimandare il rientro alla prossima trasferta. Molto dipenderà anche dalle condizioni in cui Hysaj rientrerà dall’Albania. Ironia del Fato, l’ex Napoli segnò il suo primo e unico gol con la nuovamaglia della Lazio proprio alla seconda giornata dell’anno scorso contro lo Spezia. In questa stagione, in queste prime 7 gare di Serie A, non è ancora arrivata una rete dalla difesa. Romagnoli ieri ha portato a cena tutto lo staff.

Oggi alle 17 a Piazza della Libertà, l’ inaugurazione dell’Area verde intitolata all’ideatore e fondatore della Lazio, Luigi Bigiarelli. Rappresentanti di Roma Capitale, della società e della Fondazione S.S. Lazio 1900 sveleranno la nuova targa. Il Messaggero\Alberto Abbate

