Lazio Primavera, ecco il programma della terza giornata

Uno dei protagonisti della vittoria della Lazio Primavera è Valerio Crespi, che ha segnato due dei cinque gol rifilati al Monopoli. L’attaccante biancoceleste ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Radio: “Siamo una bella squadra, un nuovo gruppo. Abbiamo iniziato male ma oggi abbiamo mostrato le nostre qualità. Molti ragazzi sono saliti dall’Under-18. Ora avremo una settimana per lavorare. Ci siamo messi in testa la squadra che dobbiamo essere: uniti, aggressivi. Con personalità abbiamo segnato, poi raddoppiato e condotto in porto la sfida. Questa è casa mia, la sensazione di segnare al Fersini mi riempie sempre di gioia.

Lavoro sempre per aiutare la squadra con i miei gol. Un attaccante per distinguersi deve sempre avere fame. Deve migliorare nel legare di più il gioco con il resto della squadra. Il vento del Fersini, in alcune sfide, è un fattore. Il Monopoli è un avversario aggressivo, corrono su ogni pallone ma siamo rimasti concentrati. Ad Ascoli ci siamo giocati subito il jolly che avevamo a disposizione. Lo scorso anno a Salerno non è andata bene, quest’anno saremo nuovamente lì per fare certamente meglio“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: