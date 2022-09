Partita per la Pace, fissata data e orario dell’evento: dove acquistare i biglietti

In Radio Vaticana si è tenuta oggi la presentazione della 3a edizione della Partita per la Pace, evento benedetto da Papa Francesco, e che ha il sostegno delle più grandi stelle del calcio mondiale. L’evento si svolgerà il prossimo 14 novembre alle ore 17:00 allo Stadio Olimpico di Roma e lo slogan sarà “We Play For Peace”; riunirà giocatori di tutto il mondo e leggende del calcio di diverse religioni e credenze, che insieme al Pontefice faranno questo nuovo appello alla pace.

Questa edizione sarà molto speciale e sentita, sia per l’urgenza di un appello per la pace, che porterà ad una partecipazione di giocatori mai vista prima, sia perché sarà l’occasione per ricordare e celebrare Diego Armando Maradona, che nelle precedenti edizioni ha supportato e partecipato alla Partita, ed è stato capitano della squadra di Scholas. L’evento riceverà da Papa Francesco la benedizione del Pallone della Pace e dell’Ulivo, simbolo dell’iniziativa e della pace nel mondo e sarà l’anticamera della Coppa del mondo in Qatar.

In Italia la partita per la pace sarà trasmessa in diretta dalla Rai e TicketOne lancerà la prevendita dei biglietti, con un valore di €10 per curva e distinti, €15 per Tribuna Tevere e €20 per Tribuna Montemario; con valore ridotto per i bambini sotto i 10 anni rispettivamente € 5,10 e €15.

