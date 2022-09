CdS| Immobile vuole provarci con lo Spezia. Lazzari sprint per il recupero, si ferma Cataldi

Immobile vuole esserci con lo Spezia, già oggi potrebbe fare delle prove di ritorno in campo. Gli accertamenti di ieri avrebbero mostrato dei miglioramenti, la situazione verra valutata nuovamente e la decisione verrà presa nelle ultime ore prima del match. Il capitano della Lazio ha spiegato cosa interesse Sarri con il termine “germe“, che tanto ha fatto parlare nei giorni successivi alle dichiarazioni. Il germe è rappresentato dai cali di concentrazione, dalla discontinuità e non a specifici calciatori interni allo spogliatoio.

Ieri in allenamento si è fermato Cataldi, ha preso un colpo sotto il ginocchio che l’ha costretto ad abbandonare il campo. Bisognerà monitorare la situazione nei prossimi giorni e capire le reali condizioni del play biancoceleste. In caso di forfait pronto Marcos Antonio. Lazzari ha fatto uno sprint anche per tornare in gruppo, si allena regolarmente con i compagni e vuole scendere in campo dal 1′ con lo Spezia. Casale ancora out. Patric ha recuperato e domenica dovrebbe affiancare Romagnoli. Solito ballottaggio a centrocampo tra Luis Alberto e Vecino.

Il 14 novembre all’Olimpico andrà in scena, la terza edizione della “Partita per la Pace”. L’iniziativa nasce dal Movimento Pontificio per l’Educazione Scholas Occurrentes. La partita vedrà la partecipazione di tante stelle del calcio, come Ciro Immobile, che sarà capitano della rappresentativa italiana, lo slogan è “We Play For Peace”. Presente anche l’ex compagno di Maradona, Ciro Ferrara e altri personaggi legati al “Pibe de Oro” come Ronaldinho. Nel corso dell’evento verrà reso omaggio a Maradona, all’Olimpico ci saranno anche i cinque figli della leggenda ex Napoli. Sarà possibile vedere la partita in diretta sulla Rai.

Corriere dello Sport

