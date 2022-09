GdS| Milinkovic, a suon di assist e gol rientra nella top 10 dei bomber della Lazio in Serie A

Milinkovic la settimana scorsa ha indossato per la prima volta la fascia da capitano con la Nazionale, contro la Svezia. Sarri dal canto suo ne vorrebbe fare un vero punto di riferimento per la squadra. Insieme a Deulofeu è il top assistman della Serie A a quota 5. Gol e assist a valanghe per un centrocampista, in A è arrivato a quota 49 gol, è il primo centrocampista a rientrare nella top 10 dei bomber della storia del club biancoceleste nel campionato italiano. Se Milinkovic raggiungerà cifra para, supererà anche Garlaschelli (49 gol). Proprio quest’ultimo elogia le qualità del Sergente, le doti da bomber di Ciro e si dice soddisfatto della nuova Lazio di Sarri. Il contratto del 21 biancoceleste è in scadenza nel 2024, Lotito farà di tutto per far prolungare il serbo.

