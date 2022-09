Simone Inzaghi torna a parlare della Lazio: “Dove alleno io arrivano i trofei”

Ciro Immobile è sceso in campo e ha svolto le prove tattiche con i compagni. La buona notizia è arrivata dal centro sportivo di Formello dopo i dubbi degli scorsi giorni, il capitano biancoceleste non è al top della forma ma l’edema è scomparso e quindi ha potuto lavorare sul campo con i compagni. Riscaldamento e attivazione muscolare in palestra per non correre rischi, poi era agli ordini di Mister Sarri. La sua presenza non è ancora scontata ma rivederlo a quarantotto ore dal match è un segnale incoraggiante in attesa della rifinitura decisiva di domani. Regolarmente sul terreno di gioco Manuel Lazzari che ha risolto la lesione muscolare così come Danilo Cataldi che ieri era assente dal campo. L’unico indisponibile per cui rimane Nicolò Casale che ne avrà per un’altra settimana. L’unico dubbio di formazione sarà il solito ballottaggio in mezzo al campo con Luis Alberto favorito su Basic e Vecino. Domani pomeriggio la rifinitura.

