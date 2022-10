CdS| Immobile ci prova. Milinkovic e Luis Alberto vicini al record in Serie A

Ciro Immobile vuole giocare domani contro lo Spezia. L’edema alla c0scia destra si è riassorbito, i test di ieri in allenamento hanno dato esito positivo, oggi scenderà nuovamente in campo con i compagni. Ieri si è allenato a parte e si è unito alla squadra per le prove tattiche. È difficile tenerlo fuori dal campo, Ciro vuole tornare a lottare per la Lazio e per la classifica dei marcatori. Nessuno ha segnato più gol allo Spezia del Capitano dei biancocelesti (5). Cancellieri è stato provato da Sarri fino a ieri come falso nueve, se Ciro non fosse riuscito a recuperare sarebbe sceso in campo il baby ex Verona, domani il mister farà le sue scelte.

Milinkovic e Luis Alberto da quando giocano insieme alla Lazio (2016-2017), hanno fornito 90 assist in Serie A, Milinkovic 42 e Luis Alberto 48 (in serie A solo Papu Gomez ne ha fatti di più, 49). Basta un assist in più per superare la coppia Insigne, Mertens, detentrice del record. Milinkovic è una macchina da bonus, tra assist e gol, sembra non fermarsi mai, la sua firma c’è sempre, anche nelle partite in cui è più sottotono. Luis Alberto gioca di meno, spesso parte dalla panchina per entrare nella seconda parte del match e cercare di incidere e cambiare il risultato.

Corriere dello Sport

