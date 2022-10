Lazio-Spezia, Provedel incontra il suo passato: il percorso del portiere biancoceleste

Terminata al sosta delle Nazionali, il campionato di Serie A è pronto a ripartire. L’ottava giornata vedrà la Lazio affrontare lo Spezia in casa, una gara dal sapore speciale per un biancoceleste in particolare. Parliamo Ivan Provedel, portiere arrivato negli ultimi giorni di mercato estivo nella Capitale, che ora sta facendo parlare molto di se. La sua storia da quando è approdato alla Lazio è ormai ben nota: arrivato in rosa come secondo portiere, visto l’importante investimento fatto per Maximiano e il suo impiego in tutte le amichevoli pre-campionato, Provedel si è fatto strada divenendo titolare inamovibile. Il destino ha infatti voluto che alla prima giornata di Serie A contro il Bologna, Maximiano si facesse espellere dopo pochi minuti per aver preso il pallone con le mani fuori dall’area di rigore. A quel punto, nonostante la difficile situazione e i pochi giorni di allenamento con i nuovi compagni, tutto è passato improvvisamente nelle mani dell’estremo difensore ex Spezia. Da quel momento, Provedel ha montato le serrande tra i pali e da lì non si è più mosso. Le sue ottime prestazioni, a partire dall’esordio contro il Bologna, hanno stupito e convinto tutti. L’unico a non essere sorpreso delle sue qualità era Maurizio Sarri, il quale lo ha espressamente richiesto alla Società e alla fine lo ha ottenuto. Adesso, dopo queste prime sette giornate di campionato, per Provedel è tempo di ritrovare il proprio recente passato: domenica infatti affronterà per la prima volta il suo Spezia, che lo ha cresciuto portandolo a diventare portiere titolare della Lazio.

A tal proposito, ripercorriamo la strada fatta dall’estremo difensore classe ’94. Dopo aver girato diversi settori giovanili, Provedel segna il suo debutto in Serie A 21 ottobre 2018 nella sfida pareggiata in trasferta per 3-3 con il Frosinone, annata in cui vestiva la maglia dell’Empoli. Tuttavia, la perdita della titolarità lo porta a passare alla Juve Stabia, dove sigla anche la rete del 2-2 nel recupero della partita in trasferta contro l’Ascoli. A fine stagione del 2020, fa ritorno all’Empoli per poi trasferirsi a titolo definitivo allo Spezia, appena promosso in A. Per due anni, diventa il portiere titolare della squadra ligure e si mette sempre più in mostra con le sue parate.

Le buone prestazioni, lo portano dunque al definitivo salto di qualità: nel 2022 infatti la Lazio sceglie di puntare su di lui, prelevandolo dallo Spezia per circa 2 milioni di euro. La consacrazione arriva con la titolarità acquisita in biancoceleste e poi con la prima convocazione in Nazionale. Il 16 settembre 2022 infatti, Provedel viene chiamato per la prima volta da Roberto Mancini tra le file dell’Italia, in occasione delle partite di Nations League contro Inghilterra e Ungheria.

Dunque, nonostante Provedel non sia più una giovane promessa, la sua carriera ci insegna che non è mai troppo tardi per raggiungere l’apice e coronare i propri sogni. A 28 anni l’estremo difensore della Lazio ha dimostrato di poter dire la sua in campo, e se questo è l’inizio, i tifosi biancocelesti possono dormire sonni tranquilli.

“Che finimondo quel portiere biondo… “

