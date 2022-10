Transfermarkt| Due biancocelesti presenti nella rosa dei giocatori più calati di valore

In occasione della sfida in programma domani alle ore 12:30 tra Lazio e Spezia, la Società biancoceleste ha organizzato una nuova iniziativa. Si tratta di una mostra intitolata “1 nella Storia”, in cui per la prima volta verranno esposte le casacche dei portieri della Lazio. Si partirà con la messa in mostra della maglia grigia indossata da Dino Zoff in Nazionale nel 1974. Seguono le casacche nere degli anni 60 portata da Cei e Di Vincenzo, la maglia bandiera portata da Orsi, le divise dei meno 9 di Terraneo e Ielpo, e tante altre. Questo particolare viaggio nella storia laziale, termina con le magli indossate nei tempi più recenti da Marchetti, Strakosha e Provedel. La mostra viene organizzata dal “Lazio Museum” e si terrà presso la Tribuna Autorità dello Stadio Olimpico.

sslaziomuseum.com

