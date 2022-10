Conferenza Martusciello: “Abbiamo dimostrato solidità. Bene Provedel, sempre reattivo”

La Lazio batte 4-0 lo Spezia all’Olimpico, vista la squalifica di mister Maurizio Sarri a guidare i biancocelesti dalla panchina oggi è stato l’allenatore in seconda Giovanni Martusciello che in conferenza stampa ha commentato il successo: “Era una sfida insidiosa, visto che arrivava dopo la sosta con dei ragazzi che si sono aggregati al gruppo in settimana e contro un avversario come lo Spezia. Potevamo inciampare, ma abbiamo dimostrato solidità: siamo contenti, si vedono i frutti del lavoro. Ciro si è allenato ieri, venerdì aveva svolto un leggero lavoro, quindi il cambio era per evitare problemi. Stesso discorso per Lazzari. Immobile non molla mai, è uno di quei giocatori che fa fare il salto di qualità alle squadre, nonostante la polemica in Nazionale i fatti sono questi. Patric invece ha avuto un brutto mal di pancia prima della partita. Zaccagni è un giocatore straordinario, la mancata convocazione in Nazionale non deve dare risposte: si allena bene. Il pubblico? Sono straordinari, questo entusiasmo ci fa vincere 4-5 gare in più; viviamo per questa gioia, ritroviamo questo clima dopo il lockdown ed è bellissimo. La Lazio è un senso di appartenenza che tin tra dentro, questo tifo, con annesso inno continuo, è da brividi: ce ne accorgiamo anche parlando con i magazzinieri, tutti tifosissimi della Lazio, il legame c tra squadra e tifosi è molto forte. L’obiettivo è allontanare il pericolo da Provedel, non sempre ci riusciamo: anche oggi lo Spezia , ma la bravura individuale ha permesso di recuperare. Il tempo ci ha dato l’opportunità di far assimilare certi meccanismi, noi lavoriamo sulla tattica poi le individualità fanno fare il salto di qualità. Provedel? Arriva a questa età qui in questi palconsocenice, c’è da chiedersi perché. Siamo molto contenti di lui, così come di Maximiano. Provedel non molla mai, ha sempre grinta e determinazione, anche fino allenamento“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: