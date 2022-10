EUROAVVERSARIE | Tris esterno dello Sturm Graz. Pareggiano Midtjylland e Feyenoord

Conclusa la sosta per gli impegni delle Nazionali, in questo weekend sono ripresi gli impegni delle squadre di club. La Lazio, in questa prima domenica di ottobre, a superato allo Stadio Olimpico di Roma lo Spezia, grazie ad un netto 4-0. Il poker biancoceleste porta le firme di Mattia Zaccagni, Alessio Romagnoli e Sergej Milinkovic-Savic, autore di una doppietta. Domenica che ha visto in campo anche le tre euroavversarie della squadra di Sarri nel Gruppo F di Europa League.

L’unico ad aver portato a casa i tre punti è stato lo Sturm Graz, avversario dei biancocelesti il prossimo 06 ottobre. In casa dell’Austria Vienna, i bianconeri si sono imposti per 0-3, grazie alle reti di Ajeti nel primo tempo ed il duo Bøving-Fuseini nella ripresa. Successo che lancia lo Sturm Graz al secondo posto in classifica, con 21 punti raccolti dopo 10 giornate del campionato austriaco, a -2 dalla capolista Salisburgo.

War das stark! Wir gewinnen das Topspiel beim @FKAustriaWien hochverdient mit 3:0 und fahren mit drei ganz wichtigen Punkten zurück über den Wechsel ins schöne Graz! 😎⚫️⚪️ #sturmgraz #AdmiralBL #FAKSTU

Stesso risultato per le altre due euroavversarie della Lazio: il Midtjylland ha pareggiato per 1-1 la sfida contro il Viborg, valevole per l’11esimo turno del campionato danese. Tutto successo nel primo tempo e in un minuto: vantaggio esterno al 43°, pari del Midtjylland un minuto dopo, poco prima dell’intervallo. Punto che porta i danesi a quota 14, a -8 dalla capolista Randers.

Si chiude 1-1 anche la sfida esterna del Feyenoord sul campo del NEC Nijmegen. Dopo il vantaggio al 23° con Timber, gli ospiti si sono fatti riprendere al 37°. Passo falso per gli olandesi, che si portano a 17 punti dopo 8 giornate di Eredivisie. Al di sopra, in ordine: AZ 20, Ajax 19 e PSV 18.

