Lazio, il dott. Rodia fa il punto degli infortuni: “Patric ha avuto un disturbo gastroenterico. Immobile? Tutto ciò che è accaduto la settimana scorsa era condiviso con la Nazionale”

Termina 4-0 la gara tra la Lazio e lo Spezia, il tecnico Luca Gotti in conferenza stampa ha analizzato il match dell’Olimpico: “Bella atmosfera in questo stadio, i biancocelesti non mi hanno sorpreso: conosciamo le loro qualità. Ampadu ammonito dopo 50 secondi non poteva più intervenire su Zaccagni in occasione del gol, quest’ultimo e Felipe Anderson sono clienti scomodi. Il brasiliano in queste prime 8 gare di campionato ha dimostrato di essere tornato al suo massimo livello. Abbiamo provato a fermare la Lazio, sono contento della prestazione dei giocatori davanti. Al di là della sconfitta, un gol meritavamo di farlo. Non abbiamo fatto la giusta pressione e unendo questo alla qualità della Lazio, si è complicato tutto. Obiettivi dei biancocelesti? E’ abbastanza ovvio che la Lazio ha dei giocatori d’eccellenza, che possono essere proposti a tutti i grandi club. La Lazio in campionato può dir la sua, anche se ci sono squadre più attrezzate, cosa che lo scorso anno si diceva anche del Milan. Amicizia con Sarri? Non ci scriviamo spesso, ma da uomini abbiamo capito molte cose l’uno dell’altro“.

