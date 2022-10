Lazio-Spezia, Martusciello: “Non dobbiamo accontentarci, serve spirito di unione e puntare sempre più in alto”

Al termine della vittoria per 4-0 sullo Spezia il secondo di Sarri, oggi squalificato, Martusciello è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

“Non facciamo ancora quello che chiede Sarri, servono delle risposte nella continuità. Non ci accontentiamo solo di 3 partite consecutive vinte. Dobbiamo mantenere questo atteggiamento con tutti gli avversari. I giocatori sono tutti importanti, noi puntiamo sul senso del gruppo. Non funziona che rema uno su tanti. Siamo un gruppo importante, tutti ragazzi che durante la settimana partecipano a far si che la squadra faccia questi risultati. Dobbiamo ambire a più, l’obiettivo è non accontentarsi dei piccoli miglioramenti ma puntare alla perfezione, anche se questa non esiste. Piedi per terra e tra 4 giorni c’è un’altra gara importante. Non è stato un test questo, è una partita importante. Vanno affrontate tutte e dobbiamo entratre nel meccanismo che nelle partite ci sono difficoltà che vanno affrontate. Patric? Un problema gastrico e si è dovuto fermare. Sarri l’ho sentito ed era sereno della partita, della prestazione e chiaramente del risultato”.

