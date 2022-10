Lazio-Spezia, Zaccagni: “Abbiamo fatto ciò che chiedeva il mister. I tifosi sono stati fantastici come sempre”

Al termine del match Lazio-Spezia è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio Mattia Zaccagni, autore del primo gol. Ecco le sue parole:

“Siamo stati molto bravi, siamo partiti alla grande ed è ciò che ci ha chiesto il mister. Quando hai 2 settimane di sosta è normale che arrivi con più energie e dai tutto in campo. Dobbiamo giocare sempre come oggi con cattiveria e intensità. Sarri prima della partita ci ha detto che negli ultimi 20 giorni ha visto qualcosa di importante nel palleggio e noi lo abbiamo portato in campo. Come mai più gol in casa? Sicuramente quando giochi in casa hai più l’affetto della tua gente. Oggi i tifosi sono stati fantastici, ma sempre ci accompagnano in queste prestazioni. Giovedì partita importante, andiamo lì per vincere. Questo ruolo mi piace tanto, vengo a fare quasi il centrocampista. Mi piace giocare tra le linee e sto migliorando l’attacco in profondità. Devo cercare sempre di fare meglio. con Immobile proviamo spesso questi movimenti, poi a chiunque arrivi la palla deve buttarla dentro.”

