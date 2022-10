Maria Sole Ferrieri Caputi oggi entrerà nella storia del calcio italiano

Maria Sole Ferrieri Caputi oggi arbitrerà Sassuolo-Salernitana alle 15, ed entrerà nella storia del calcio italiano. Queste le parole del Presidente Mantovani, riportate dalla pagina ufficiale Instagram della FIGC femminile: “Questa giornata verrà ricordata per l’esordio della prima donna che dirige una partita in Serie A maschile ma la verità è che si è semplicemente meritata questa designazione per la sua grande dedizione e la sua grande professionalità”.

