Sampdoria, sollevato dall’incarico di allenatore Giampaolo: il comunicato ufficiale

Era nell’aria, ora è arrivata anche l’ufficialità: Marco Giampaolo non è più l’allenatore della Sampdoria. Fatale è stata la sconfitta di questo pomeriggio per 0-3 in casa contro il Monza. Questo il comunicato, pubblicato sul sito ufficiale blucerchiato: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club”.