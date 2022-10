Il Tempo| La Lazio convince, ora però deve confermare la sua crescita

Tre vittorie di fila in campionato, ora però servono risposte anche in Europa League. In una settimana la Lazio affronterà lo Sturm Graz sia in casa che in trasferta. Giovedì il primo match in Austria, a sette giorni di distanza il ritorno all’Olimpico. Anche per questo motivo, sul risultato di 3-0, lo staff ha deciso di risparmiare l’ultima mezz’ora sia a Lazzari che a Immobile. Il bomber della Lazio si prende una domenica di riposo, ci pensano Zaccagni e Milinkovic.

Poker servito allo Spezia che pure aveva fatto soffrire Juventus e Napoli in trasferta, dominio totale, quarta partita sulle otto giocate in campionato senza subire gol. È troppo presto per parlare di obiettivi, ma la banda di Sarri (sostituito in panchina dal fedele Martusciello) conferma i progressi rispetto alla passata stagione con solo cinque gol incassati e diciassette segnati. Esulta il senatore Lotito in tribuna nuovamente con Tare accanto, esulta Sarri che ha visto dall’alto una squadra che ha riattaccato la spina subito: dopo i cinque gol alla Cremonese, quattro allo Spezia ma soprattutto terza vittoria consecutiva in campionato, per la prima volta sotto la gestione Sarri. Ora arriva l’Europa League, poi il campionato, insidiose le prossime sfide, arrivano Fiorentina, Udinese e Atalanta per capire la dimensione di una Lazio in crescita.

Il Tempo

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: