Lazio-Spezia, Immobile: “Grazie ai tifosi per la fantastica atmosfera. Dispiace per il Fantacalcio, mi farò perdonare” – FOTO

Attraverso un posto pubblicato sui propri canali social ufficiali, Ciro Immobile ha commentato la buona vittoria ottenuta ieri contro lo Spezia per 4-0. Il capitano biancoceleste non ha messo la firma sul poker di ieri e ha anche sbagliato il rigore concesso a pochi secondi dal fischio d’inizio. Nonostante ciò, l’attaccante ha fornito la solita grande prestazione assieme ai propri compagni, utile a raggiungere il successo. “Grandi ragazzi, grande prestazione, grazie ai nostri tifosi meravigliosa atmosfera, dispiace per il fantacalcio mi farò perdonare.” Queste le parole scritte da Immobile sui social.

Di seguito il post:

