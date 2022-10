FORMELLO – Patric torna ad allenarsi: tanti dubbi per Sarri

Giovedì alle 18:45 la Lazio giocherà sul campo dello Sturm Graz, per provare a ritrovare i tre punti in Europa League dopo la batosta in terra danese. Dopo la ripresa mattutina andata in scena ieri a Formello, i biancocelesti sono tornati ad allenarsi a Formello nel pomeriggio. Casale è stato l’unico assente, con Marinacci e Sarà Fernandes aggregati dalla Primavera. La seduta è iniziata con una fase di attivazione atletica e rapidità, seguita dalle prove tattiche in cui sono stati schierati in campo due 4-3-3: verso la fine Marinacci ha preso il posto di Marusic, Sanà Fernandes di Immobile, con Felipe Anderson che si è spostato al centro dell’attacco. Verso la sfida con gli austriaci, i dubbi per Sarri sono in più zone del campo: in difesa probabile qualche cambio, con Romagnoli e Lazzari che potrebbero rifiatare. In mezzo al campo da capire chi tra Marcos Antonio e Cataldi occuperà il posto in mediana, con Vecino che potrebbe partire dall’inizio. In avanti la scelta sugli esterni è tra Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni.

