Casale in Paideia, esami strumentali per lui

Terminata la conferenza stampa di Maurizio Sarri, è stato il momento di Adam Marusic, che ha parlato così del match di domani pomeriggio contro lo Sturm Graz. Ecco le sue parole:

“Dopo la sconfitta contro il Midtjylland faremo di tutto per vincere domani. Dipenderà dall’approccio, non deve più accadere quanto successo in Danimarca. Ora mi sento più a mio agio, è un anno che gioco da terzino sinistro, anche se per me è lo stesso. Lazzari? Un grande giocatore, gioca bene. Io devo giocare come ho fatto fino a ora.

Si parla molto del terzino sinistro che non è arrivato. Io faccio il mio, quando gioco do sempre il massimo: mi sento bene fisicamente e farò di tutto per aiutare i miei compagni. Abbiamo preparato la gara vedendo due partite dello Sturm e sappiamo come giocano.

Tra 15 partite toccherò quota 200 con la maglia della Lazio. Quando sono arrivato non avrei mai pensato di farcela: spero di giocare tantissime altre con questa maglia. Quest’anno siamo migliorati soprattutto in fase difensiva. Abbiamo iniziato bene e dobbiamo continuare a fare ciò che chiede il mister“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: