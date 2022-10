CONFERENZA MARUSIC – “Terzino sinistro? Io faccio il mio. Tra 15 partite saranno 200 con questa maglia”

Domani sera alle 18:45 Sturm Graz e Lazio si affrontano in Austria nella terza gara di Europa League, partita in cui i biancocelesti sono chiamati a riscattarsi dopo la brutta sconfitta contro il Midtjylland. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato così durante la conferenza stampa di presentazione del match.

“La Lazio sta bene, su dieci partite ha fallito solo quella in Danimarca. Le altre, al di là del risultato, le ha tutte giocate Abbiamo perso contro il Midtjylland anche per un pizzico di superficialità, ora dobbiamo rimediare e per farlo servirà umiltà. Per Romagnoli vediamo domani e poi valuteremo per Firenze, lui viene da una stagione con tanti problemi tra adduttori e pubalgia, con cali muscolari consequenziali: ha fatto un percorso fatto di carichi importanti, non è il caso di rischiare. Sta iniziando a raggiungere un livello ottimo, domani mattina decidiamo chi scenderà in campo.

Siamo all’inizio del mio lavoro, siamo più avanti dal punto di vista tattico, qualcuno già c’è dall’anno scorso. Per la mentalità stiamo cercando di crescere, la più grande “cazzata” che potrebbero fare i giocatori è sentire storie di scudetto, Roma è specializzata in questa cosa, parlo dell’esaltazione e poi del ritorno alla polvere. Noi possiamo crescere per poter diventare competitivi, non vincenti

Rosa competitiva per tre fronti? In questo momento no, spero che possa esserlo tra qualche mese.

Immobile? Non so chi partirà dall’inizio, i primi che stiamo prendendo in considerazione per il riposo sono quelli che hanno giocato 95 minuti con lo Spezia. Ciro non ha mostrato problematiche in questi giorni.

Pedro ha iniziato con delle difficoltá e con infortuni non gravi, non ha mai trovato continuità ne in partita ne in allenamento: ora si allena con cont

Gila è giovane, non è stato presentato nella maniera giusta. Giocava nel Castilla e non nel Real Madrid, è come spacciare un giocatore della Juventus Under 23 per uno della Juventus.

Sta facendo un percorso straordinario. Grande personalità, grandi doti fisiche e dotato tecnicamente, deve fare un percorso tattico. La linea sta facendo meglio ma ho visto abbstanza difetti nelle ultime gare“.

