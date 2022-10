CorSera | Lazio, sempre a caccia del tris: Sarri vuole più concentrazione

Non sono ammessi altri passaggi a vuoto. Ancora una volta la Lazio ha la possibilità di vincere tre partite di fila fra le varie competizioni. Da quando c’è Sarri non ci è mai riuscita. Il tecnico sta cercando, da tempo, di lavorare su questo aspetto, perché la squadra ha, da sempre, gravi e sorprendenti cali mentali. Basti pensare che l’ultima volta che i biancocelesti erano riusciti a battere due avversari uno dietro l’altro (Feyenoord e Verona), ha poi perso 5-1 in Danimarca con il Midtjylland. Una figuraccia che deve restare bene impressa nella testa dei giocatori: se scendono in campo deconcentrati lo scivolone è dietro l’angolo. “Per ora abbiamo una continuità di 4 giorni”, ha detto Sarri in conferenza proprio per sottolineare quanto poco la sua Lazio riesca a tenere alta la soglia d’attenzione.

Dopo il netto miglioramento nella fase difensiva ora tocca a quello nell’approccio mentale. La squadra (che ieri ha vissuto la giornata della foto ufficiale della stagione 2022-23) non può montarsi la testa per l’ottimo inizio in campionato. Sarri vuole che i piedi siano ben saldi a terra e che si affronti ogni partita con la stessa ferocia. In tal senso deve essere d’esempio il capitano Ciro Immobile che lunedì non ha potuto essere presente, al Salone d’Onore del Coni, in occasione della trentaduesima edizione del Premio Aics di Cultura Sportiva Beppe Viola. Il numero 17 biancoceleste è però tornato ieri sul riconoscimento: “Sono orgoglioso e onorato di ricevere il premio AICS di Cultura Sportiva Beppe Viola. Ho dovuto saltare la cerimonia per motivi familiari, altrimenti non sarei mancato per nessun motivo al mondo. Beppe Viola è stato una leggenda del giornalismo. Professionisti come lui sono fondamentali anche per noi calciatori perché aiutano a raccontare meglio le favole che solo il calcio sa regalare. Ringrazio la giuria per avermi scelto e vi prometto che farò di tutto per onorare al meglio questo premio ogni giorno, sia in campo che fuori”.

La concentrazione deve però ora tornare sul campo. Perché con lo Sturm Graz non sono ammessi altri passaggi a vuoto. CorrieredellaSera/Elmar Bergonzini

