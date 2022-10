Fiorentina-Lazio, la designazione arbitrale

Che Milinkovic sia uno dei fiori all’occhiello di questa Lazio ormai è sotto gli occhi di tutti… e Lotito lo sa bene. Non a caso, come evidenzia il Corriere dello Sport, il patron laziale ha ripreso ad alzare la posta: chiede 100 milioni per il serbo, in vista del Mondiale in Qatar.

Qualche settimana fa ci sarebbe stato un colloquio tra il patron biancoceleste e Kezman: un assegno dall’estero di 70-80 milioni rischierebbe di far vacillare il presidente, la speranza quindi è che nessun top club si presenti a fine Mondiale.

