Il Tempo | Lazio, Pedro titolare. Gila scalpita, Patric recupera

Un turnover ristretto, Sarri non vuole cambiare troppi tasselli. La sconfitta contro il Midtjylland ancora brucia, c’è voglia di rivalsa. Anzi, si tratta di una necessità, ancor di più guardando la classifica del gruppo completato da Feyenoord e Sturm Graz, tutte e a tre punti.

Gli austriaci, prossimi avversari, sono secondi nel proprio campionato e nella partita d’esordio avevano battuto proprio la squadra danese. Un motivo in più per non prendere il match sotto gamba. Una delle scelte è di formazione dovrebbe riguardare il ritorno in campo dal primo minuto di Pedro. Il suo avvio di stagione è stato più complicato del previsto, soprattutto per problemi di natura fisica. Entrambe le caviglie hanno dato noia all’ex attaccante del Barcellona e Chelsea, che però nelle due settimane di sosta per le nazionali ha avuto il tempo di tornare a lavorare in gruppo con il resto dei compagni. A completare il tridente dovrebbero essere Immobile e Felipe Anderson.

Qualche dubbio in più invece in mezzo al campo: Cataldi sarà confermato in regia, probabile che anche Luis Alberto ripartirà dal primo minuto. Valutazioni diverse potrebbero riguardare Milinkovic, con Vecino che potrebbe ritornare dall’inizio. In difesa l’unico cambio dovrebbe essere l’inserimento di Gila al fianco di Romagnoli, mentre davanti a Provedel ci saranno ancora Lazzari, Romagnoli e Marusic, anche se ieri è tornato in gruppo Patric. Il Tempo\Daniele Rocca

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: